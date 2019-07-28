Лесные пожары

Режим ЧС федерального значения предложили ввести в ПриамурьеГазета.Ru 01:59

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости". Он намерен обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России.
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Власти Амурской области просят ввести режим «Чрезвычайной ситуации» федерального значения из-за наводнения

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