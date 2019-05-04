Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской областиLenta.ru вчера в 15:30

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
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В Зауралье деревню уничтожило огнем за 40 минут. Пожар подбирается к новым населенным пунктам

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В Зауралье собирают вещи для пострадавших в пожарах

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В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации

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В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС

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В Кургане и четырех районах области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РБКвчера в 13:16
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Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
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Есть страховка от рисков и сюрпризов.
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Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

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Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

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В самопровозглашенной ДНР с утра 3 мая начали принимать документы на получение российского гражданства.
Обновлено 03 мая в 02:46
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151

Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Наука

Физики заставили антиматерию показать волновые свойства

Обновлено вчера в 08:46
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Общество

МЧС выпустило предупреждение из-за аномальной жары на Урале

Только неделю назад в Свердловской области объявляли штормовое предупреждение из-за ветра и снега, а сейчас МЧС предупреждает об аномальной жаре.
Обновлено в 00:54
Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Олег Шатов: «Вернемся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
Обновлено в 03:53
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
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Кино

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Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека

На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы

Обновлено в 00:13
Происшествия

Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224

На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
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Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ

Обновлено вчера в 23:00
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