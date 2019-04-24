Экономика
Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублейТАСС 06:50
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину увеличить резервный фонд правительства на 2,9 млрд рублей за счет неиспользованных субсидий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии
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«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
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Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Политика
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«Команда нового президента только формируется, и из уст его сторонников звучат противоречивые комментарии об отношении к одобренному в январе 2015 года в Минске „Комплексу мер“», — сказал Лавров в во время переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
Обновлено в 07:56
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Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе
В МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности.
Обновлено в 06:14
Происшествия
На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП
Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
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Похолодание придет в Москву на Пасху
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СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
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Обновлено в 06:23
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок прошел испытания
На плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» завершились испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
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Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
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Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
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Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03