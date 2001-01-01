За последние 4 года «Ахмат» выигрывал у «Рубина» 4 раза, 1 раз одержал ничью и 2 раза проиграл. Молодежный состав ФК «Ахмат» сыграет на выезде со сверстниками из «Рубина» 28-го июля. Напомним, во 2-ом туре подопечные Исы Байтиева со счетом 3-3 сыграли вничью с "Уралом".

ФК «Ахмат» сыграет с «Рубином» в рамках 3-го тура РФПЛ

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