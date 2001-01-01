Футбол
ФК «Ахмат» сыграет с «Рубином» в рамках 3-го тура РФПЛЧеченская Республика Сегодня 26 июля в 05:15
За последние 4 года «Ахмат» выигрывал у «Рубина» 4 раза, 1 раз одержал ничью и 2 раза проиграл. Молодежный состав ФК «Ахмат» сыграет на выезде со сверстниками из «Рубина» 28-го июля. Напомним, во 2-ом туре подопечные Исы Байтиева со счетом 3-3 сыграли вничью с "Уралом".
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«Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в молодежном первенстве России
Sportbox.RUвчера в 12:58
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:27, Вашингтон
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