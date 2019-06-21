Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»РИА Новости 21 июня в 11:00
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в 2023 году он отдаст клуб болельщикам. Дмитрий Константинов оценил беспрецедентную для нашего футбола ситуацию и вспомнил примеры из Европы. Федун устал Это главный и основополагающий тезис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Обновлено в 10:52
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Футболисты первых двух клубов вышли в белых майках в недружественными лозунгами, а игроки "Торпедо" были в черных майках с надписями об "оккупации" Россией части грузинских земель.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
Обновлено в 10:54
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова
Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьеры
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина
Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в стране сейчас нет экономистов из девяностых годов за исключением Алексея Кудрина, который «перековался» и «дрейфует» в сторону советника президента Сергея Глазьева, поскольку хочет увеличить отсечку нефтяных доходов.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше
Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.
Обновлено в 10:45
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика
Экс-президент Чехии пригрозил засудить назвавшего его «агентом России»
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что обратится в суд с иском против экс-главы Минфина страны Мирослава Калоусека, который назвал его «российским агентом».
Обновлено в 10:18
Политика
Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Обновлено в 09:53
Политика
Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
Обновлено вчера в 22:54
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04