Футбол

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»РИА Новости 21 июня в 11:00

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что в 2023 году он отдаст клуб болельщикам. Дмитрий Константинов оценил беспрецедентную для нашего футбола ситуацию и вспомнил примеры из Европы. Федун устал Это главный и основополагающий тезис.
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Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Чемпионат09:20

Леонид Федун: «Стадион „Открытие“ также перейдет болельщикам „Спартака“»

Матч ТВ10:20

Леонид Федун: «Стадион „Открытие“ также перейдет болельщикам „Спартака“»

Sportbox.RU10:20

Федун заявил, что стадион «Спартака» перейдёт к болельщикам

News.ru10:19

Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Советский спорт09:54

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам

Комсомольская правда08:20

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

РИА Новости21 июня в 11:00
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Обновлено в 10:52
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Футболисты первых двух клубов вышли в белых майках в недружественными лозунгами, а игроки "Торпедо" были в черных майках с надписями об "оккупации" Россией части грузинских земель.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

Обновлено в 10:54
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Обновлено в 08:01
Общество

В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова

Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

В Ростове потушили пожар на Центральном рынке

В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Политика

Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Политика

Песков заявил, что в Европе не решились перенимать формат прямой линии

Обновлено в 07:43
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина

Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что в стране сейчас нет экономистов из девяностых годов за исключением Алексея Кудрина, который «перековался» и «дрейфует» в сторону советника президента Сергея Глазьева, поскольку хочет увеличить отсечку нефтяных доходов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Здоровье

Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше

Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.
Обновлено в 10:45
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика

Экс-президент Чехии пригрозил засудить назвавшего его «агентом России»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что обратится в суд с иском против экс-главы Минфина страны Мирослава Калоусека, который назвал его «российским агентом».
Обновлено в 10:18
Политика

Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Обновлено в 09:53
Политика

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

Обновлено вчера в 22:54
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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