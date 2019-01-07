Политика
На Новый год украинцы получили очередное повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение — в среднем на 20%, так что в некоторых регионах обогреть небольшую трехкомнатную квартиру теперь стоит приблизительно три прожиточных минимума.
РИА Новости00:27
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