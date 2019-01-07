Энергетика
На Новый год украинцы получили очередное повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение — в среднем на 20%, так что в некоторых регионах обогреть небольшую трехкомнатную квартиру теперь стоит приблизительно три прожиточных минимума.
РИА Новости00:27
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Энергетика
Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent выросла на 9%
В пятницу цена фьючерсов Brent снова повысилась, и по итогам недели рост составил 9,3%, что является лучшим показателем с декабря 2016 года.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Налоговая доля в стоимости бензина достигнет 80% в 2019 году
Доля налогов в розничной стоимости бензина в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%.
Обновлено в 02:44
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено вчера в 00:31
Энергетика
100-миллионную тонну нефти добыли в Уватском районе
Добыча нефти в Уватском районе Тюменской области превысила показатель в 100 млн тонн.
Обновлено 05 января в 23:16
Энергетика
Транзит российского газа через Украину сократился
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдову снизился на 7,2% за прошедший год, заявило 4 января украинское предприятие «Укртрансгаз» на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено 04 января в 12:04
Энергетика
С 1 января акцизы на топливо выросли в полтора раза
Осталась прежней величина акцизов на авиационный керосин (2,8 тыс. рублей за тонну) и моторные масла (5,4 тыс. рублей за тонну).
Обновлено 03 января в 22:00
Энергетика
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Согласно сообщению, с 2019 по 2023 год стоимость транспортировки 10 миллионов тонн в год российской нефти через Казахстан в КНР установлена в размере 15 долларов США за тонну без учета НДС.
Обновлено 04 января в 07:28
Энергетика
Тарифы на газ повысились с Нового года
Департамент цен и тарифов утвердил новые предельные ставки на газ для населения.
Обновлено 05 января в 06:00
Энергетика
Схватка трубопроводного газа и СПГ может опустить цены в Европе
В 2019 году цены на газ в Европе могут снизиться впервые за четыре года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie.
Обновлено 04 января в 07:27
Энергетика
Венесуэла поставила рекорд по снижению экспорта нефти
Венесуэла поставила рекорд по снижению экспорта нефти.
Обновлено 05 января в 02:49
Энергетика
Лучик света: как в Литве менялись цены на электричество
Аналитик Международной компании в области энергетики ICIS Вия Пакалкайте уверена, что цены на электроэнергию, несмотря на сильный рост в 2018 году, продолжат расти.
Обновлено 04 января в 09:00
Энергетика
Оренбуржцы отмечают рост цен на бензин
Оренбуржцы отмечают начавшийся в январе рост цен на бензин и дизельное топливо, литр которого подскочил уже до 48 рублей.
Обновлено вчера в 22:33
Энергетика
Операторы сотовой связи предупреждают
Объясняется причина изменения цен на услуги сотовой связи - повышение НДС с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Мировые цены на нефть сегодня растут более чем на 3%
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась до 57,77 доллара за баррель.
Обновлено 04 января в 10:30
Энергетика
Миннефти Ирака ждет исследования компании BP по разработке месторождений в Киркуке
Министерство нефти Ирака ждет окончания исследований британской нефтегазовой компании BP по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук на севере страны, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Обновлено 05 января в 03:06