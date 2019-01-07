На Новый год украинцы получили очередное повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение — в среднем на 20%, так что в некоторых регионах обогреть небольшую трехкомнатную квартиру теперь стоит приблизительно три прожиточных минимума.

Энергетика Энергетика Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent выросла на 9% В пятницу цена фьючерсов Brent снова повысилась, и по итогам недели рост составил 9,3%, что является лучшим показателем с декабря 2016 года.

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Энергетика Энергетика Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

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Энергетика Энергетика Транзит российского газа через Украину сократился Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдову снизился на 7,2% за прошедший год, заявило 4 января украинское предприятие «Укртрансгаз» на своей официальной странице в Facebook.

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Энергетика Энергетика Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай Согласно сообщению, с 2019 по 2023 год стоимость транспортировки 10 миллионов тонн в год российской нефти через Казахстан в КНР установлена в размере 15 долларов США за тонну без учета НДС.

Энергетика Энергетика Тарифы на газ повысились с Нового года Департамент цен и тарифов утвердил новые предельные ставки на газ для населения.

Энергетика Энергетика Схватка трубопроводного газа и СПГ может опустить цены в Европе В 2019 году цены на газ в Европе могут снизиться впервые за четыре года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie.

Энергетика Энергетика Венесуэла поставила рекорд по снижению экспорта нефти Венесуэла поставила рекорд по снижению экспорта нефти.

Энергетика Энергетика Лучик света: как в Литве менялись цены на электричество Аналитик Международной компании в области энергетики ICIS Вия Пакалкайте уверена, что цены на электроэнергию, несмотря на сильный рост в 2018 году, продолжат расти.

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