Интернет

Reuters: западные спецслужбы взломали ЯндексХакер Online 03:30

Лови сигнал Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Журналисты Reuters опубликовали эксклюзивный материал, в котором ссылаются на четыре собственных анонимных источника и рассказывают о компрометации компании Яндекс, произошедшей осенью 2018 года.
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с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает
 Reuters со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 14:52

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Reuters: западные спецслужбы взломали Яндекс

Хакер Online03:30

В «Яндексе» сообщили о попытке взлома сервисов компании

РИА Новостивчера в 15:25

Reuters: связанные с иностранными спецслужбами хакеры взломали «Яндекс» в конце 2018 года

Дождьвчера в 14:59

«Яндекс» подтвердил попытку взлома хакерами западных спецслужб

Rambler News Serviceвчера в 14:55

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»

Ведомостивчера в 14:52

«Яндекс» опроверг взлом шпионами и подтвердил его попытку

Lenta.ruвчера в 15:43

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

ТАССвчера в 15:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Наука

У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с амфорами

Обновлено вчера в 20:18
Политика

Началась официальная встреча Путина и Трампа на G20

На полях саммита G20 в японской Осаке идут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 01:26
Общество

Названы самые популярные у иностранцев регионы России

По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
Обновлено в 03:18
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Политика

Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
Обновлено вчера в 15:12
Авто

Объявлена дата выхода нового УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

В Осаке официально начался саммит G20

Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке с небольшим опозданием: президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Обновлено вчера в 23:21
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика

Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13

В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Авто

Кроссовер GAC GS8 сертифицирован для российского рынка

Обновлено вчера в 08:21
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

Обновлено в 03:15
Футбол

Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Тuttosport, 30-летний Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Теперь клубам нужно согласовать условия трансфера.
Обновлено в 03:48
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Экономика

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

Realme выпустит специальные версии смартфонов в честь выхода фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Компания Realme опубликовала тизер, на котором подтверждается, грядущий анонс смартфона, созданного в честь выхода нового фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far From Home).
Обновлено вчера в 02:33
Общество

Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет

Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 02:58
Единоборства

Альварес может провести поединок с Ковалевым

Обновлено в 01:32
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:30
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика

Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать

Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
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