Экономика
Reuters внес правки в материал по требованию «Роснефти»Inc.Russia вчера в 15:07
Фото: iStock Информагентство Reuters исправило материал, в котором утверждалось, что "Роснефть" помогает венесуэльской компании PDVSA продавать нефть в обход санкций США. «Роснефть» назвала публикацию «информационной диверсией» и пообещала обратиться в правоохранительные органы.
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Reuters исправил статью о помощи Венесуэле со стороны «Роснефти» в обход санкций
Говорит Москвавчера в 15:34
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Шоу-бизнес
Певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту
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Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
Арбитр Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА в 26-м туре РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА.
Обновлено в 03:32
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
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Ольга Голодец передала ПФО эстафету театрального марафона
Вице-премьер правительства и председатель оргкомитета Года театра в России Ольга Голодец передала эстафету Приволжскому федеральному округу.
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Энергетика
Команда Зеленского призывает кабмин провести переговоры с МВФ по снижению цены на газ
Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призывает НАК "Нафтогаз Украины" и правительство провести с консультации с МВФ относительно снижения цен на газ.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась на «Дом-2»
Ксения Собчак вернулась на "Дом-2" Телеведущая неожиданно появилась на лобном месте.
Обновлено в 02:25
Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России
Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать.
Обновлено в 03:02
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин скоро станет отцом в третий раз
Продюсер и ведущий телевизионной программы «Очень русское ТВ» Вадим Галыгин скоро станет отцом в третий раз.
Обновлено в 01:30
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Работу в выходные и праздники обязаны оплачивать сверх МРОТ
По всей вероятности, сумма была рассчитана таким образом, чтобы с учетом всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, зарплата работника доходила до МРОТ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский до инаугурации проведет концерт «Лига смеха» в Киеве
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Авто
«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке
Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:34
Футбол
Абелардо опроверг информацию об уходе из «Алавеса» в следующем сезоне
Главный тренер «Алавеса» Абелардо опроверг информацию о возможном уходе со своей должности в следующем сезоне.
Обновлено в 02:13
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку
По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03