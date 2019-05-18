Экономика
Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалютуКоммерсантъ 09:52
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.
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Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
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Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Полиция провела профилактический рейд по клубам и барам на Думской
В Петербурге в ночь с 17 на 18 мая в центре города сотрудники полиции провели рейд по увеселительным местам на улицах Думской и Ломоносова, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
«Свобода пьянила»: Варум ударилась в ностальгию по 90-м
По словам звезды, после распада СССР музыканты получили свободу, которая «пьянила и вдохновляла», а некоторых исполнителей «лишала рассудка».
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
День Балтийского флота отмечают сегодня в России
Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Футбол
Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:50
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия
Землетрясение разрушило 160 зданий в Китае
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Обновлено в 09:24
Игры
Анонсирована Minecraft Earth — AR-игра для мобильных устройств
Команда Xbox анонсировала мобильную игру с дополненной реальностью Minecraft Earth.
Обновлено в 11:10
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Политика
Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США
Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition
В преддверии летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Японии, компания Samsung анонсировала особую версию смартфона Galaxy S10+ Olympic Games Edition (SC-05L).
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
В США предупредили авиакомпании о риске полётов над Персидским заливом
Американские власти предупредили коммерческие авиалинии об опасности полётов над Персидским заливом из-за риска «оказаться неправильно опознанными» в воздушном пространстве на фоне напряжённости в регионе.
Обновлено в 09:29
Общество
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала первое фото сына
Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме первое фото сына, родившегося 10 мая, и рассекретила его имя: малыша назвали Псалм Уэст.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Футбол
Крылья Советов — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:57
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32