Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалютуКоммерсантъ 09:52

Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

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