Экономика
Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалютуКоммерсантъ вчера в 09:52
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Обновлено вчера в 18:53
Кино
Чак Норрис посетил военную базу в США
Известный американский актёр Чак Норрис приехал на военную базу в Техасе, где пообщался с солдатами и посидел на танке M1A2 Abrams.
Обновлено в 06:40
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Политика
В Австрии произошло «политическое землетрясение»
Досрочные парламентские выборы в Австрии — главный результат скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которому пришлось в результате уйти в отставку.
Обновлено в 06:59
Авто
Новый Land Rover Defender тестируют на дорогах Индии
Во время тест-драйва в Индии фотошпионы запечатлели новый внедорожник Land Rover Defender 2020 модельного года.
Обновлено в 06:42
Политика
Глава Сбербанка не хотел бы жить в стране, которой командуют олигархи
Греф заявил: «Я не хочу жить в стране, которой командуют олигархи».
Обновлено в 08:33
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу
На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Анапе тушат крупный пожар в кафе
Обновлено в 08:54
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
США, заполучившие от Украины советские С-300ПТ, могут извлечь из систем важные, но не стратегические секреты.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Бутлерова
В результате ДТП пострадали десять человек - пассажиры автобуса получили травмы при падении, а также из-за разбившихся стекол.
Обновлено в 06:02
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.
Обновлено в 08:01
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59