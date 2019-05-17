Экономика

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалютуКоммерсантъ вчера в 09:52

Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.
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Крупнейшие банки инвестировали $50 млн в новую криптвалюту

Inc.Russia07:46

Несколько крупнейших банков начали инвестировать в новую криптовалюту

Эксперт-Татарстан05:47

Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту

TelecomDaily17 мая в 00:37

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

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Reuters узнал об инвестировании рядом банков $50 млн в новую криптовалюту

РБК17 мая в 20:44

СМИ сообщили о крупных инвестициях ряда банков в новую криптовалюту

Реальное времявчера в 10:29
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Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
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Досрочные парламентские выборы в Австрии — главный результат скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которому пришлось в результате уйти в отставку.
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Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи

Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
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Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Обнародована программа инаугурации Зеленского

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США, заполучившие от Украины советские С-300ПТ, могут извлечь из систем важные, но не стратегические секреты.
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
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В результате ДТП пострадали десять человек - пассажиры автобуса получили травмы при падении, а также из-за разбившихся стекол.
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Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
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Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
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Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
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Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
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