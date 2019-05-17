Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалютуКоммерсантъ вчера в 09:52

Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

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