Экономика
Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалютуКоммерсантъ вчера в 09:52
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. В проекте предполагается задействовать технологию блокчейн.
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Происшествия
Десятки человек ранены при столкновении поездов на Филиппинах
34 человека пострадали в результате столкновения двух поездов на Филиппинах.
Обновлено в 06:48
Общество
Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке
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Футбол
Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
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Футбол
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Обновлено в 07:13
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Сирийские ПВО снова отразили атаки со стороны Голанских высот
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Музыка
Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Машина с дипномерами сгорела в Москве
Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Фанаты заподозрили МакSим в обмане с автокатастрофой
Последние детали аварии с участием певицы даже заставили фанатов подозревать команду артистки в обмане.
Обновлено в 07:35
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов
Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Политика
Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Космос
Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении
Обновлено в 06:06
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено 17 мая в 10:00
Здоровье
Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве
Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Наука
Изменение климата Земли ученые превратили в музыку
Получилась композиция под названием In Nomine Terra Calens ("Во имя теплеющей Земли"), которую ученый представила в виде видеоролика, демонстрирующего потепление начиная с конца девятнадцатого века.
Обновлено 17 мая в 02:46
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со свадьбы дочери Александра Серова
Пришел на праздник дочери и Александр Серов. Видео со свадебного банкета опубликовала в Instagram Катя Лель.
Обновлено в 03:02
Политика
Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне
Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25