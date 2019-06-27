Интернет
Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»Ведомости вчера в 14:52
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представитель «Яндекса» подтвердил Reuters попытку взлома в конце 2018 г.
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с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 14:52
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