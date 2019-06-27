Интернет

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»Ведомости вчера в 14:52

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представитель «Яндекса» подтвердил Reuters попытку взлома в конце 2018 г.
Читать в источнике
с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает
 Reuters со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 14:52

Подробнее о событии

Reuters: связанные с иностранными спецслужбами хакеры взломали «Яндекс» в конце 2018 года

Дождьвчера в 14:59

В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы в конце 2018 года

RT на русскомвчера в 15:30

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

ТАССвчера в 15:13

Западные спецслужбы, по некоторым данным, совершили кибератаку на системы «Яндекса»

Эхо Москвы01:16

«Яндекс» подтвердил попытку взлома хакерами западных спецслужб

Rambler News Serviceвчера в 14:55

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»

Ведомостивчера в 14:52

В «Яндексе» сообщили о попытке взлома сервисов компании

РИА Новостивчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Транспорт

Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Обновлено вчера в 23:42
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий»

Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий».
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Путин рассказал, кем восхищается из мировых лидеров

Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты

Xiaomi CC9 Meitu Edition получит другой дизайн, эксклюзивный цвет корпуса и специальный ночной режим для селфи

Специальная версия Xiaomi CC9 носит кодовое название «Маленькая фея» (Little Fairy), смартфон будет поставляться в специальной упаковке, которая будет значительно больше, чем упаковка стандартной версии.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Обновлено вчера в 14:10
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Обновлено в 00:46
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке

Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Кино

Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Единоборства

Альварес может провести поединок с Ковалевым

Обновлено в 01:32
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Общество

Мария Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:31
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

Обновлено в 00:20
Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора

Обновлено в 01:07
Экономика

Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай

Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00
Политика

Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа

НАТО прекратит свое существование, если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное