Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»Ведомости вчера в 14:52

с чего всё началось

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представитель «Яндекса» подтвердил Reuters попытку взлома в конце 2018 г.

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»

Политика Встреча Путина и Трампа началась в Осаке Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.

Гаджеты Xiaomi CC9 Meitu Edition получит другой дизайн, эксклюзивный цвет корпуса и специальный ночной режим для селфи Специальная версия Xiaomi CC9 носит кодовое название «Маленькая фея» (Little Fairy), смартфон будет поставляться в специальной упаковке, которая будет значительно больше, чем упаковка стандартной версии.

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.

Происшествия В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.

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Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Общество Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.

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Политика Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.

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Экономика Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.

Политика Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа НАТО прекратит свое существование, если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.