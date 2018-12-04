Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычи
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычиВедомости06:19
Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение нефтедобычи не менее чем на 1,3 млн барр. в день, подтвердили Reuters четыре источника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор являлось основным камнем преткновения.
Ведомости06:19
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Энергетика
Десятое месторождение нефти открыто на шельфе Гайаны
К 2025 году Гайана планирует довести добычу нефти до 750 тысяч баррелей в сутки ExxonMobil открыл десятое месторождение нефти на шельфе Гайаны, сообщил гайанский департамент энергетики.
Обновлено в 07:15
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено в 04:50
Энергетика
Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн
Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).
Обновлено в 04:38
Энергетика
Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть
Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 00:39
Энергетика
В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ
Обновлено в 02:53
Энергетика
Газовоз «Федор Литке» принял сотую партию газа с завода «Ямал СПГ»
Обновлено в 06:43
Энергетика
В Казахстане подорожает российский бензин
В постановлении правительства № 793 от 29 ноября 2018 года ставка акциза на одну тонну импортного бензина указана в размере 10 500 тенге — 1888 рублей (ранее она составляла 4500 тенге — 809 рублей).
Обновлено в 04:50
Энергетика
Бензин в России с 26 по 30 ноября подорожал на две копейки
Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 выросла с 26 по 30 ноября на 1-2 копейки, до 41,75 руб.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Корпорации не спешат расставаться с долгами
Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика
Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70%
За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ
Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США
"Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
Погрузка на сети РЖД выросла на 1,5% в ноябре
Погрузка на сети РЖД в ноябре 2018 года составила 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 04:23
Энергетика
Япония возобновляет импорт нефти из Ирана
В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана, сообщил президент Японской нефтяной компании Такаши Цукока.
Обновлено вчера в 09:25
Энергетика
Не ждали! Нафтогаз создаст собственный метеорологический центр
Напомним, что в 2017 г. Нафтогаз увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 39,45 млрд грн (92,83 млрд руб) по сравнению с 2016 г. Доход от реализации в 2017 г. возрос на 18 - до 227,48 млрд грн (535,28 млрд руб).
Обновлено в 04:01