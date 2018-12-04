Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение нефтедобычи не менее чем на 1,3 млн барр. в день, подтвердили Reuters четыре источника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор являлось основным камнем преткновения.

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычи

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Энергетика Энергетика Эксперт: ОПЕК+ снизит объемы добычи нефти в следующем году На текущий момент ни Россия, ни Саудовская Аравия не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, что увеличивает вероятность принятия решения странами ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти в следующем году.

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Энергетика Энергетика Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.

Энергетика Энергетика Узбекистан построит 4 крупных и 16 малых ГЭС до 2025 года Согласно проекту Концепции развития гидроэнергетической отрасли Узбекистана на 2020-2024 годы, компания "Узбекгидроэнерго" намерена осуществить реализацию 4 гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью более 30МВт и 16 новых малых.

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