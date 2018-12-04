Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычи
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычиВедомости06:19
Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение нефтедобычи не менее чем на 1,3 млн барр. в день, подтвердили Reuters четыре источника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор являлось основным камнем преткновения.
Ведомости06:19
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Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено в 04:50
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Десятое месторождение нефти открыто на шельфе Гайаны
К 2025 году Гайана планирует довести добычу нефти до 750 тысяч баррелей в сутки ExxonMobil открыл десятое месторождение нефти на шельфе Гайаны, сообщил гайанский департамент энергетики.
Обновлено в 07:15
Энергетика
Эксперт: ОПЕК+ снизит объемы добычи нефти в следующем году
На текущий момент ни Россия, ни Саудовская Аравия не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, что увеличивает вероятность принятия решения странами ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти в следующем году.
Обновлено в 07:59
Энергетика
В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение
Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 08:36
Энергетика
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 08:18
Энергетика
В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ
Обновлено в 02:53
Энергетика
В Казахстане подорожает российский бензин
В постановлении правительства № 793 от 29 ноября 2018 года ставка акциза на одну тонну импортного бензина указана в размере 10 500 тенге — 1888 рублей (ранее она составляла 4500 тенге — 809 рублей).
Обновлено в 04:50
Энергетика
Погрузка РЖД в ноябре выросла на 1,5%, до 107,3 млн тонн
Погрузка ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2018 года выросла до 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателя за ноябрь 2017 года.
Обновлено в 07:29
Энергетика
Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ
Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Узбекистан построит 4 крупных и 16 малых ГЭС до 2025 года
Согласно проекту Концепции развития гидроэнергетической отрасли Узбекистана на 2020-2024 годы, компания "Узбекгидроэнерго" намерена осуществить реализацию 4 гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью более 30МВт и 16 новых малых.
Обновлено в 07:58
Энергетика
В Удмуртии значительно выросли цены на мясо птицы, свинину и пиво
6-процентный рост цен в пищевой промышленности республики за 10 месяцев 2018 года отметил Удмуртстат.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Газпром построил два новых газопровода в Адыгее
Газпром построил два новых газопровода в Адыгее.
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 07:27
Энергетика
Эксперт предсказал трудные времена для небольших нефтяных компаний в России
Член Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что сейчас небольшие нефтяные компании добывают всего 4% от всей нефти в России.
Обновлено в 07:29