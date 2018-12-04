Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычиКапитал страны11:32
Страны – участницы ОПЕК+ требуют от России значительного сокращения объемов добычи нефти, сообщают «Ведомости». Участники ОПЕК+ требуют сокращения суточной добычи нефти на 250-300 тыс. баррелей, в то время, Россия согласна на уменьшение суточной добычи лишь на 140 тыс. баррелей.
Капитал страны11:32
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Энергетика
YPF и Petronas вложат $2,3 млрд в формацию Vaca Muerta в Аргентине
Аргентинская YPF и малайзийская Petronas в ближайшие четыре года инвестируют 2,3 миллиарда долларов в блок Amarga Chica сланцевой формации Vaca Muerta, сообщила YPF.
Обновлено в 22:22
Энергетика
ExxonMobil уходит из Азербайджана
Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.
Обновлено в 12:18
Энергетика
В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение
Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 18:39
Энергетика
«Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение
Как рассказал господин Данилов, через приложение можно купить топливо со скидкой: на первом этапе бензин Аи-92 можно будет приобрести по 39,99 руб. за литр, а Аи-95 — по 42,99 руб. По данным Московской топливной ассоциации на 3 декабря, средние цены на заправках "Газпром нефти" достигают 41,87 руб. и 45,09 руб. за литр соответственно.
Обновлено в 22:00
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено в 04:50
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено в 11:14
Энергетика
Экспортные газопроводы России выходят на финишную прямую
Строительство "Турецкого потока", соединяющего через Черное море Россию и Турцию, вышло на финишную прямую в конце ноября: тогда была завершена прокладка морской части обеих ниток газопровода.
Обновлено в 08:12
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено в 09:47
Энергетика
В Казахстане подорожает импортный бензин
Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.
Обновлено в 09:04
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть
Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 16:40
Энергетика
Область подвела итоги девяти месяцев развития
В Сахалинской области были подведены итоги экономического развития за десять месяцев 2018 года.
Обновлено в 16:57
Энергетика
Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ
Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Энергетика
В Удмуртии значительно выросли цены на мясо птицы, свинину и пиво
6-процентный рост цен в пищевой промышленности республики за 10 месяцев 2018 года отметил Удмуртстат.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США - СМИ
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 20:32