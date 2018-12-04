Энергетика

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Ведомости
06:19

Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор было основным камнем преткновения.
Ведомости06:19

Подробнее о событии

Смогут ли страны-члены ОПЕК+ договориться о сокращении добычи нефти?

REGNUM09:33

РФ отказалась сокращать нефтедобычу на условиях ОПЕК

News.ru07:42

Reuters: ОПЕК+ может отложить сокращение нефтедобычи в случае отказа России

Коммерсантъ07:11

СМИ узнали о конфликте России и ОПЕК в вопросе сокращения нефтедобычи

БИЗНЕС Online06:55

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Ведомости06:19

Россия отказалась сокращать добычу на условиях ОПЕК. Чем это грозит?

РБК06:40

Минэнерго С.Аравии: полной уверенности в сделке о сокращении добычи ОПЕК пока нет - Bloomberg

Financial One07:51
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Энергетика

Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть

Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 09:59
Энергетика

«Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение

«Газпром нефть» и компания «Турбо» 4 декабря запустили новый проект: оплата топлива через мобильное приложение, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Турбо» Олег Данилов.
Обновлено в 08:38
Энергетика

В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение

Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 10:04
Энергетика

Десятое месторождение нефти открыто на шельфе Гайаны

К 2025 году Гайана планирует довести добычу нефти до 750 тысяч баррелей в сутки ExxonMobil открыл десятое месторождение нефти на шельфе Гайаны, сообщил гайанский департамент энергетики.
Обновлено в 07:15
Энергетика

Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%

Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено в 04:50
Энергетика

На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018

5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено в 07:38
Энергетика

Цена нефтяной корзины ОПЕК подросла на четверть доллара

Напомним, что термин «нефтяная корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.
Обновлено в 04:37
Энергетика

Цены производителей в еврозоне выросли за месяц почти на процент

Цены производителей промышленной продукции в еврозоне (индекс PPI) поднялись в октябре 2017 года на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на 0,6%, следует из материалов Евростата.
Обновлено в 06:50
Энергетика

В Казахстане подорожает импортный бензин

Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.
Обновлено в 09:04
Энергетика

Газовоз «Федор Литке» принял сотую партию газа с завода «Ямал СПГ»

Обновлено в 06:43
Энергетика

В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

Обновлено в 02:53
Энергетика

Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо

ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено в 09:47
Энергетика

13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv

13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено в 09:59
Энергетика

Погрузка РЖД в ноябре выросла на 1,5%, до 107,3 млн тонн

Погрузка ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2018 года выросла до 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателя за ноябрь 2017 года.
Обновлено в 07:29
Энергетика

Petrobras и Murphy Oil закрыли сделку по созданию СП в Мексиканском заливе

Бразильская Petrobras и американская Murphy Oil закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) для разработки нефтегазовых месторождений в Мексиканском заливе, говорится в релизе Murphy Oil.
Обновлено вчера в 08:08
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