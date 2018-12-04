Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор было основным камнем преткновения.

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Энергетика Энергетика Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение «Газпром нефть» и компания «Турбо» 4 декабря запустили новый проект: оплата топлива через мобильное приложение, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Турбо» Олег Данилов.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика Десятое месторождение нефти открыто на шельфе Гайаны К 2025 году Гайана планирует довести добычу нефти до 750 тысяч баррелей в сутки ExxonMobil открыл десятое месторождение нефти на шельфе Гайаны, сообщил гайанский департамент энергетики.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018 5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.

Энергетика Энергетика Цена нефтяной корзины ОПЕК подросла на четверть доллара Напомним, что термин «нефтяная корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.

Энергетика Энергетика Цены производителей в еврозоне выросли за месяц почти на процент Цены производителей промышленной продукции в еврозоне (индекс PPI) поднялись в октябре 2017 года на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на 0,6%, следует из материалов Евростата.

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.

Энергетика Энергетика В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.

Энергетика Энергетика Погрузка РЖД в ноябре выросла на 1,5%, до 107,3 млн тонн Погрузка ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2018 года выросла до 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателя за ноябрь 2017 года.