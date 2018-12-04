Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычиВедомости06:19
Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор было основным камнем преткновения.
Ведомости06:19
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Энергетика
ExxonMobil уходит из Азербайджана
Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.
Обновлено в 12:18
Энергетика
«Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение
Как рассказал господин Данилов, через приложение можно купить топливо со скидкой: на первом этапе бензин Аи-92 можно будет приобрести по 39,99 руб. за литр, а Аи-95 — по 42,99 руб. По данным Московской топливной ассоциации на 3 декабря, средние цены на заправках "Газпром нефти" достигают 41,87 руб. и 45,09 руб. за литр соответственно.
Обновлено в 12:51
Энергетика
В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение
Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Обновлено в 10:58
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено в 11:14
Энергетика
Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть
Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 13:27
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено в 04:50
Энергетика
В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ
Обновлено в 11:38
Энергетика
В Казахстане подорожает импортный бензин
Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Газовоз «Федор Литке» принял сотую партию газа с завода «Ямал СПГ»
Обновлено в 06:43
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено в 09:47
Энергетика
Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса
Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.
Обновлено в 08:54
Энергетика
Эксперты прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США
Если прогнозы совпадут с фактическим значением, это будет первое снижение запасов за последние 10 недель.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ
Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Чистая прибыль СП «Газпрома» и Wintershall за девять месяцев выросла на 18,8%
Совместное предприятие «Ачимгаза» было создано в июле 2003 года на паритетных началах для освоения первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения.
Обновлено в 11:21