Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор было основным камнем преткновения.

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Энергетика Энергетика ExxonMobil уходит из Азербайджана Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение Как рассказал господин Данилов, через приложение можно купить топливо со скидкой: на первом этапе бензин Аи-92 можно будет приобрести по 39,99 руб. за литр, а Аи-95 — по 42,99 руб. По данным Московской топливной ассоциации на 3 декабря, средние цены на заправках "Газпром нефти" достигают 41,87 руб. и 45,09 руб. за литр соответственно.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018 5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.

Энергетика Энергетика Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.

Энергетика Энергетика Эксперты прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США Если прогнозы совпадут с фактическим значением, это будет первое снижение запасов за последние 10 недель.

Энергетика Энергетика Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.