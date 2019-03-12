Происшествия

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушениемГазета.Ru вчера в 19:36

Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, слышавший запись переговоров.
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Reuters: разбившийся в Эфиопии Boeing набрал нетипично высокую скорость после взлета

ТАССвчера в 21:06

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

Газета.Ruвчера в 19:36

СМИ выяснили, о чем говорил диспетчеру пилот Boeing 737 MAX 8 перед крушением

РЕН ТВвчера в 16:46

СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед аварией

Известиявчера в 17:50

Reuters: перед падением эфиопский Boeing набрал слишком высокую скорость и высоту

Коммерсантъвчера в 17:37

Стали известны некоторые детали переговоров экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing с диспетчером

Эхо Москвывчера в 18:06

СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед аварией

РБКвчера в 16:27
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Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Япония создаст ракету с дальностью действия 400 км

Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.
Обновлено в 00:15
Политика

Президент Сербии обратится к народу в связи с протестами

Президент Сербии Александр Вучич готовит обращение к народу в связи с субботними беспорядками, сообщили в администрации сербского лидера.
Обновлено вчера в 19:41
Космос

На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека

В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Трамп раскритиковал Маккейна за поддержку Obamacare

Президент США Дональд Трамп раскритиковал покойного экс-сенатора Джона Маккейна.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Политика

США находятся на грани банкротства из-за военных расходов, пишут СМИ

Издание заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Опрос показал отношение украинцев к жителям России

Большинство украинцев положительно относятся к жителям России. Это следует из опроса, проведённого украинским телеканалом NewsOne.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

США перебросили ядерные бомбардировщики в Европу

Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на базу в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой Зеландии

В полиции Новой Зеландии полагают, что два человека, задержанные ранее в связи с терактом в городе Крайстчерч, не причастны к нападению на мечети.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей

Кучеров и Овечкин набрали четыре очка в матче «Тампы» и «Вашингтона»

Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено 15 марта в 10:23
Политика

Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президента

Порядка 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Пентагон закупит более десяти тысяч ракет против России

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готовится приобрести более десяти тысяч управляемых ракет, которыми могут быть применены против России и Китая, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Автор «досье» на Трампа использовал недостоверную информацию

Бывший сотрудник британских разведслужб Кристофер Стил, который составил опубликованное в прошлом году «досье» на президента США Дональда Трампа, признался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой

Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

В Алеппо вновь открылась музыкальная школа

Музыкальная школа в Алеппо вновь широко распахнула двери для талантливых учеников любых возрастов и профессий.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Российские военные с сегодняшнего дня обязаны отказаться от использования смартфонов на службе

Закон запрещает военнослужащим публиковать информацию о себе и других военных, распространять сведения о членах семей, а также данные о своем местонахождении.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

В годовщину присоединения Крыма Левый фронт проведет митинг и акцию

Левый фронт собирается митинговать и собирать "Злые вопросы президенту" в канун годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации.
Обновлено 14 марта в 05:16
Шоу-бизнес

Пенкин рассказал о проблемах со здоровьем Началовой

Композитор и певец Сергей Пенкин рассказал, как старалась выглядеть шикарной Юлия Началова, когда уже начались проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Президента Словакии выберут во втором туре

Новый президент Словакии будет определен в результате второго тура выборов.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Швеции у самолета загорелся двигатель

Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Facebook удалил 1,5 миллиона видео с «резней» в мечети Новой Зеландии

Социальная сеть Facebook отчиталась об удалении 1,5 млн видео с атакой мечети в Новой Зеландии за первые 24 часа после нападения.
Обновлено в 00:12
Спорт

Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не думал о результате эстафеты, когда начинал бежать свой этап, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день.
Обновлено вчера в 17:01
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