Происшествия
Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушениемГазета.Ru вчера в 19:36
Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, слышавший запись переговоров.
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Reuters: перед падением эфиопский Boeing набрал слишком высокую скорость и высоту
Коммерсантъвчера в 17:37
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«Тампа» победила «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин оформил дубль
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Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии
Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
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Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии
Социальная сеть Facebook удалила за сутки около 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлён теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.
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После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
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На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС
На космодроме Восточный открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС).
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В ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами, сообщили в ЛНР
В подразделениях ВСУ в Донбассе запрещаются любые разговоры о боевых и небоевых потерях среди личного состава из-за возможных утечек информации об этом вышестоящему начальству, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами.
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Байден оговорился об участии в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Более 40 человек стали жертвами наводнений в Индонезии
Как минимум 42 человека погибли в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа.
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Пентагон приобретет 10 тыс. ракет против России
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Обновлено вчера в 23:05
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США находятся на грани банкротства из-за военных расходов, пишут СМИ
Военно-промышленный комплекс США вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружают страну в долговую яму, пишет издание CounterPunch.
Обновлено вчера в 23:26
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AP: во время протестов в Никарагуа задержали более 100 человек
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Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой
Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 21:31
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Снижение стоимости визы подогрело интерес россиян к путешествиям в США
Многократная виза в США на три года вновь стала стоить 160 долларов.
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Опрос показал отношение украинцев к жителям России
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Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине
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Соседи затравили ребенка за отправленное президенту письмо
12-летняя школьница написала в письме президенту, что школу в ее деревне закрыли и детям приходится ходить в соседнюю.
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В России могут ввести новый налог с зарплаты
Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
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Происшествия
Два человека пострадали в крупном пожаре в Челябинске
Пожар, охвативший площадь в 150 кв. м, произошел в ночь на воскресенье в двухэтажном жилом доме в Челябинске.
Обновлено в 00:53
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Закон о паллиативной помощи вступает в силу сегодня
Основой закона является уважение к каждому человеку, отметила Нюта Федермессер.
Обновлено вчера в 23:30
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В Магадане стая бродячих собак покусала ребенка
Стая собак набросилась и покусала пятилетнего ребенка в городском парке Магадана, мальчика прооперировали медики, сообщает в воскресенье правительство региона.
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Климкин назвал «мегавызовом» отъезд украинцев в другие страны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Радио Культура» заявил, что тот факт, что украинцы вынуждены покидать страну и работать за границей, является «мегавызовом».
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Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Восточнее Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 15 марта в 19.41 по местному времени к востоку от побережья Камчатки, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено 15 марта в 16:30