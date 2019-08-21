Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7REGNUM 05:45
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
Обновлено в 07:29
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,35 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21,5 копейки и составил 66,35 рубля.
Обновлено в 03:13
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.
Обновлено в 07:45
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показан на видео
В тестовом режиме компания выпустит около 100 экземпляров электрического кроссовера iNEXT, и только после тестов он поступит на постоянную конвейерную линию, причем сборка электрокара будет осуществляться на одной линии с гибридными моделями и машинами с обычным ДВС.
Обновлено вчера в 16:22
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Общество
Тамбов в рейтинге городов, откуда жители хотят уехать
По данным федерального социологического опроса, проведенного агентством ZOOM MARKET, Тамбов занял 14 место в ТОП-25 городов, которые жители хотят покинуть навсегда.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Футбол
В парке «Краснодар» покажут выездной матч «быков» с «Олимпиакосом»
Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова выписалась из роддома
15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Лекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем
Для лечения гипертонии пациенты получают большое количестве лекарств, снижающих давление.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Футбол
Зобнин призвал болельщиков «Спартака» покупать абонементы
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам команды.
Обновлено в 07:47
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32