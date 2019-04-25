Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»РБК 05:26

Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника. При этом представитель компании Mero (оператор чешской секции трубопровода «Дружба») заявила агентству, что поставки российской нефти в страну не прерывались.

Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»

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