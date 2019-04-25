Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»РБК 06:12

Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника. При этом представитель компании Mero (оператор чешской секции трубопровода «Дружба») заявила агентству, что поставки российской нефти в страну не прерывались.

Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»

Армия и оружие «Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Шоу-бизнес Редкий снимок! Жена Хабенского опубликовала фото с мужем на отдыхе Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова опубликовала редкий семейный снимок, где она вместе с мужем позирует на фоне моря.

Происшествия Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.

Политика Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Здоровье ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.

Происшествия В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

Политика Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Армия и оружие Ряд стран заинтересовались российской системой распознавания лиц Россия получила несколько заявок на поставку системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты и расследования инцидентов, сообщает в четверг "Ростех".

Шоу-бизнес Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.

Кино Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста» Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Футбол Никита Баженов – о поражении «Спартака»: «Так играть нельзя» Нужно было делать коррективы, пусть ребята разбираются, еще есть матчи, но так играть нельзя, — сказал Баженов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Культура Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин» Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту «Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Певица МакSим переведена в реанимацию После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.