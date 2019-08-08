Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожаниеLenta.ru 10:21
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
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Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
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Происшествия
Арестованный Атамбаев в Бишкеке. Конфликт перемещается в столицу
Столкновения могут продолжиться в Бишкеке — сотни сторонники Атамбаева массово выдвинулись в столицу к зданию МВД, чтобы попытаться освободить своего лидера.
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Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
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Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
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В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Здоровье
Новый операционный блок откроют в медсанчасти «Северсталь»
До конца 2019 года современный операционный блок появится в родильном отделении медсанчасти "Северсталь".
Обновлено в 10:49
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
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Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
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Космос
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО
Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
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Общество
Смерч из летающих муравьёв на Украине сняли на видео
Нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Боевики вновь обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков.
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Пресс-секретарь ФБК Навального сообщила о блокировке счетов фонда
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что счета организации и ее штабов в регионах заблокированы.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 07:44
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Максименко заявил, что проводится проверка на причастность сотрудников СИЗО к передаче телефона и одежды арестантам.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34
Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
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Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
В Южном Йемене сепаратисты Южного переходного совета (ЮПС) призвали к свержению правительства президента страны Абд Раббу Мансура Хади.
Обновлено в 01:47
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
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Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Петербурге снова затопило Авангардную улицу
В четверг, 8 августа, вечером в Петербурге из-за продолжительного ливня вновь затопило несколько улиц и гипермаркет «Окей» на улице Партизана Германа.
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Политика
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Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
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Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
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Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
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Эрдоган назвал приоритетом «защиту прав» крымских татар
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Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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Кино
Квентин Тарантино расскажет о новом фильме в прямом эфире
8 августа стартует новый сезон онлайн-шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники, и первым гостем станет культовый американский кинорежиссер Квентин Тарантино.
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Ветеран «Альфы» оценил уровень подготовки спецназа Киргизии
В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева.
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Дмитрий Тарасов погасил многомиллионный долг по алиментам
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Защитник «Тоттенхэма» перешел в «Сток Сити»
Защитник «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс проведет год в «Сток Сити».
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