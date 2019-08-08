Энергетика

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожаниеLenta.ru 10:21

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
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Названа цена задержки Данией проекта «Северный поток – 2»

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РБК10:50

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Ведомости11:32

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Lenta.ru10:21
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