Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млнРБК 10:50
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Политика
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв
ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 8 августа добровольно сдался правоохранительным органам.
Обновлено в 09:33
Происшествия
44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском
В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Петербурге затопило несколько торговых центров
Во время ливня в Петербурге с трудностями столкнулись не только автомобилисты, но и сотрудники и посетители нескольких торговых центров.
Обновлено в 12:28
Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
Здоровье
7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
Обновлено в 13:02
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Обновлено в 10:02
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Ростовский суд оправдал бизнесмена из «списка Титова»
Ленинский районный суд Ростова оправдал бывшего генерального директора банка «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 14:07
Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится в Абу-Даби 12 сентября
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 12 сентября в Абу-Даби, на нем будет рассмотрена ситуация на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Твиттере.
Обновлено в 12:18