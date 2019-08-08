Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млнРБК вчера в 10:50
Дополнительная задержка в реализации проекта может также привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн, подсчитали в компании. Таким образом, действия Дании повлекут дополнительные расходы на строительство газопровода в размере €660 млн (порядка $740 млн).
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъвчера в 10:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии начались траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине с момента сброса атомной бомбы «Толстяк» бомбардировщиком ВВС США на город Нагасаки.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Медведев заявил, что Россия продолжит поддерживать и помогать Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в пятницу, что РФ будет продолжать поддерживать и помогать Киргизии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Дешевые лекарства уходят из ассортимента аптек
Из отчета маркетингового агентства DSM Group видно, что за первую половину 2019 года в аптеках шел рост продаж на 7,8% только дорогих препаратов, стоимостью выше 500 руб.
Обновлено вчера в 21:44
Теннис
Кузнецова уступила Халеп в третьем круге турнира в Торонто
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Космос
Объединённые Арабские Эмираты отправят свой аппарат к Марсу
Обновлено вчера в 04:00
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Гаджеты
Apple запретила неавторизованную замену батареи iPhone
Названа вероятная дата анонса новых iPhone читайте также Запрещая менять батарею у "неофициалов", фирма Тима Кука пытается оставить клиентов внутри своей экосистемы.
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Военная авиация России переживает эпоху возрождения
В состав боевых структур ВВС России входят стратегическая и дальняя авиация, военно‑транспортная и фронтовая авиация, последняя делится на истребительную, штурмовую, бомбардировочную и разведывательную.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме
ФГБУ "Центральное УГМС" предупредило москвичей о надвигающимся дожде в Москве.
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Роспотребнадзор проверил казанские магазины
Роспотребнадзор проверил казанские магазины.
Обновлено 07 августа в 06:37
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 17 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 20:30
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ
Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Президент США Дональд Трамп назначил главу Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США (ODNI).
Обновлено в 00:01
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Технологии
«МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных
Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.
Обновлено в 00:14
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Павел Погребняк: «Чалов еще слишком молод для Англии»
Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал "СЭ" возможность перехода форварда ЦСКА Федора Чалова в английский клуб.
Обновлено 07 августа в 11:41