Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млнРБК 10:50

Дополнительная задержка в реализации проекта может также привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн, подсчитали в компании. Таким образом, действия Дании повлекут дополнительные расходы на строительство газопровода в размере €660 млн (порядка $740 млн).
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СМИ сообщили о возможном повышении стоимости «Северного потока – 2»

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Названа цена задержки Данией проекта «Северный поток – 2»

Взгляд.ру09:30

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Lenta.ru10:21

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

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Коммерсантъ10:39

Отсутствие разрешения Дании по «Северному потоку—2» приведет к его удорожанию, узнал Reuters

Газета.Ru10:55

Reuters: задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на €660 млн

ТАСС09:41
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

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Мосгорсуд освободил гадалку Нону Михай по делу о хищениях в Нота-банке, пересчитав ее срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.
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Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

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Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
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В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне

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«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
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Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". На следующей неделе он перенесет операцию на колене.
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Вашингтон имел бы больше шансов разрешить напряженность в торговых отношениях с Китаем, если бы задействовал в Пекине силы, стремящиеся к экономическим реформам, заявил экс-помощник госсекретаря США по делам Восточно-Азиатского и Тихоокеанского региона Дэниел Рассел в эфире Bloomberg TV.
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МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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