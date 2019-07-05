Гаджеты

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойкиРБК 12:53

Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
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Apple заплатила Samsung неустойку из-за плохих продаж iPhone

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Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

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Apple выплатила многомиллионную компенсацию Samsung

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Reuters: Apple заплатила Samsung неустойку $683 млн

Коммерсантъ09:53
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Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
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В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

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В документе, разработанном и представленном Минкомсвязи в июле, речь идет о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала.
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Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

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Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
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В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

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Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
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Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
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Политика

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Политика

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
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Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
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Политика

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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Ford представил специальное издание Ranger Sport

Палитра оттенков для нового Ranger Sport Special Edition представлена новыми цветами: True Red, Meteor Grey, Arctic White, Shadow Black и Aluminium Metallic.
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Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
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Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
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