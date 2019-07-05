Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.

Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

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