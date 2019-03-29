Энергетика

Reuters узнал о возможном продлении соглашения ОПЕК+ на три месяцаRambler News Service вчера в 10:17

Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки еще на три месяца в ходе встречи в июне 2019 года, сообщил агентству Reuters источник в ОПЕК.
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