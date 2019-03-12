Происшествия

Boeing спешно выпускает обновленное ПО для самолетов модели 737 MAXВести.Ru 01:40

В течение 7-10 дней американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX. Уже в ближайшие недели, по заверениям Boeing, новое ПО будет установлено на всех пассажирских самолетах этой модели.
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с чего всё началось
Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолета 737 MAX в течении 7–10 дней, передает агентство Reuters
 со ссылкой на источники.
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