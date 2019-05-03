Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в РоссииРБК 14:59

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Согласно подсчетам агентства, если компании исполнят просьбу «Транснефти», речь может идти о сокращении добычи примерно на 10%.

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

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