Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцамКоммерсантъ вчера в 23:35

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Читать в источнике
с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили
 Reuters источники среди оппозиции.
Новая газета03:51

Подробнее о событии

Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам, выступающим против официального Дамаска

Эхо Москвы06:29

Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

РБКвчера в 21:25

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Вести.Ru01:54

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

ТАССвчера в 23:58

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

Lenta.ruвчера в 23:29

Главные новости к утру 26 мая

Коммерсантъ00:00

СМИ сообщили о поставках оружия Турцией врагам Асада и России

Газета.Ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Армия и оружие

«Техмаш» выпустил первую партию неуправляемой ракеты «Бронебойщик»

Обновлено в 05:37
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 11:32
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие

Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество

На озере Эльтон стартовал Марафон пустынных степей

Россию представляют спортсмены из самых разных регионов, в частности из Волгоградской области.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

НАТО изменит военную стратегию из-за России

«На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.
Обновлено вчера в 00:51
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Культура

Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 23 мая в 09:55
Хоккей

Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Авто

BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео

Обновлено в 05:15
Политика

Меган Маркл отказалась обедать с Трампом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено в 06:21
Общество

Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам

В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша.
Обновлено в 06:44
Футбол

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»

Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Культура

Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн

Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное