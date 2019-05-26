Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцамКоммерсантъ вчера в 23:35

с чего всё началось

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Политика МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Происшествия Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Общество На озере Эльтон стартовал Марафон пустынных степей Россию представляют спортсмены из самых разных регионов, в частности из Волгоградской области.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Армия и оружие НАТО изменит военную стратегию из-за России «На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Хоккей Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019 Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.

Политика Меган Маркл отказалась обедать с Трампом Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.

Общество Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша.

Футбол Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.