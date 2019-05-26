Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцамКоммерсантъ вчера в 23:35
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
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с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили Reuters источники среди оппозиции.Новая газета03:51
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