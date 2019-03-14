Экономика
Reuters узнал о пошаговом плане российских банков на случай санкцийРБК вчера в 21:00
Крупнейшие российские банки разрабатывают схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось
Эта стратегия должна позволить «выиграть время» в случае, если один из банков окажется отрезанным от валютных операций, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с процессом.Взгляд.рувчера в 11:38
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Крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций -- источники
Financial Oneвчера в 10:33
Reuters узнало о разработке российскими банками системы защиты от возможных санкций
Ведомостивчера в 12:06
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40
Число жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 40 человек, более 20 человек серьезно пострадали.
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В Москве душевнобольной облил маслом Мавзолей Ленина
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Следствие попросило арестовать депутата Госдумы Белоусова
Следователь просит арестовать депутата "Справедливой России" Вадима Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Сыктывкаре экстренно сел Boeing 737-800, следовавший в Москву
Самолет Boeing 737-800, следовавший из Мирного в Москву, экстренно сел в аэропорту Сыктывкара, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
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Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
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Володин предложил Украине выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева возмещения ущерба.
Обновлено в 06:05
Музыка
Die Antwoord заменит The Prodigy на фестивале в Москве
Обновлено в 06:30
Политика
В Крыму оценили введённые ЕС санкции за инцидент в Керченском проливе
Ранее ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе.
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В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка
В торговом центре «Кунцево-Плаза» произошла массовая драка между чеченцами и русскими, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделении полиции.
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Происшествия
В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»
Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Политика
МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»
Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.
Обновлено в 05:22
Общество
Климатическая весна в Москве наступит раньше обычного
Глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что климатическая весна в Москве наступит раньше обычного срока.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Пропавшую школьницу из Воронежа нашли в Петербурге
В Северной столице нашли 16-летнюю школьницу из Воронежа, которая три с половиной месяца назад пропала сразу после уроков.
Обновлено в 04:47
Общество
Строительство завода на берегу Байкала приостановлено
В поселке Култук Иркутской области приостановили строительство завода по розливу воды из Байкала. До устранения обнаруженных нарушений.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Российские инженеры создали беспилотник с автоматическим карабином
По заказу концерна ВКО "Алмаз-Антей" специалисты Московского авиационного института создали дрон-перехватчик с автоматическим карабином, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар
В конце января конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен выступили с инициативой о запрете нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье
Продолжительность жизни в Крыму за пять лет выросла до 72,7 года
Продолжительность жизни населения Крыма увеличилась за пять лет на два года - с 70,7 до 72,7 года, что существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год.
Обновлено в 06:28
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева
Обновлено в 04:15
Политика
«Победе» предложили купить российские МС-21 вместо Boeing 737 Max
Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова предложила дочке «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» купить вместо Boeing 737 Max 30 новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе
Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
В Калининградской области на боевое дежурство заступил С-400 «Триумф»
Ракетные системы будут охранять воздушные рубежи западного региона России, добавил представитель флота.
Обновлено в 06:11
Экономика
Мутко прокомментировал слова главы ФАС о разнице в тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах имеет объективные причины, при этом власти стремятся снизить имеющийся дисбаланс, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева.
Обновлено в 04:09
Наука
Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией
Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
Обновлено в 06:01
Политика
Захарова назвала правовым беспределом ситуацию с Вышинским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ситуация с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским является правовым беспределом.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
В Израиле заявили о запуске двух ракет со стороны сектора Газа
Израильские военные зафиксировали две ракеты, запущенные со стороны сектора Газа, сообщает газета Haaretz.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Новозеландский стрелок написал на оружии имя русского адмирала
Уроженец австралийского города Графтон, устроивший бойню в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, нанес на оружие и боеприпасы имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.
Обновлено в 06:04
Транспорт
ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05