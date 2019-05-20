Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в КитайРБК вчера в 13:01

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

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