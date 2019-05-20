Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в КитайРБК 13:01
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
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Экономика
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Политика
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Общество
ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет
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Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
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Кино
Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Авто
Renault показала особую версию для моделей Scenic и Grand Scenic
Французский автомобильный бренд провел презентацию новых спецверсий для популярных моделей Scenic и Grand Scenic.
Обновлено в 15:53
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные Вашингтоном пошлины на китайские товары заставляют американские компании переносить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
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Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Экономика
Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения
Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
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Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено в 15:02
Политика
В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
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Общество
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В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
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Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
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Обновлено в 05:57
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Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну
Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тысяч единиц военной техники и вооружения.
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