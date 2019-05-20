Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в КитайРБК 13:01

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Политика Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Происшествия Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.

Политика Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.

Экономика Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами Американский Сан-Франциско занял первое место в списке городов с самой высокой зарплатой.

Авто Новый Lynk&Co, который появится в РФ, сфотографировали на автовозе Под капотом Lynk&Co 03+ установят турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, Его мощность, работая с роботизированной КП, составит 254 л.с. В дальнейшем седан получит еще и дорожную версию гоночного Lynk&Co 03 TCR с 350-сильным двигателем.

Общество Составлен рейтинг самых хамских городов России Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Политика Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.

Происшествия Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.

Происшествия МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей «В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.

Армия и оружие Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Общество На Уралмаше жители одного подъезда вынуждены уговаривать весь дом скинуться на починку лифта Среди жителей верхних этажей есть и пожилые, и люди с проблемным здоровьем, и семьи с маленькими детьми — и все они ежедневно преодолевают лестничные пролёты на своих двоих — с продуктами, колясками, собаками и всем тем, о чем не особо задумываешься, когда в доме есть лифт.

Экономика Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.