Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в КитайРБК 13:01
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников
Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Общество
Мигрантов научат русскому языку в детских садах
Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Политика
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Обновлено в 15:20
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»
Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
Обновлено в 13:04
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей
Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
Обновлено в 12:25
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто
Составлен список самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
Посольство РФ направило ноту в Британию из-за публикаций о Солсбери
Посольство России направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть данные в статье Guardian по случившемуся в Солсбери.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44