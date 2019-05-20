Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в КитайРБК 13:01

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Политика Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.

Общество Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Шоу-бизнес Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.

Футбол «ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне» История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.

Политика Порошенко намерен принять участие в следующих выборах главы Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, будет ли он принимать участие в следующих выборах главы государства.

Кино Финал «Игры престолов» не понравился зрителям Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.

Экономика В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.

Общество Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Здоровье Фонды ОМС при оплате лучевой терапии учтут ее длительность Тарифы на оплату лучевой терапии учитывают ее длительность, что обеспечит покрытие расходов медицинских организаций, уверены в фонде.

Общество Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10 Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.

Экономика Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.

Шоу-бизнес Алена Апина осталась без любимой работы на радио Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Политика Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.

Хоккей Великобритания сохранила место в элите ЧМ Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Политика Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.

Шоу-бизнес Влад Топалов рассказал о неприятных сторонах отцовства Влад Топалов на прогулке с сыном О ежедневных трудностях после появления наследника Влад активно рассказывает в своем микроблоге в Instagram.

Происшествия Восьмилетний мальчик пропал в Калуге Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Происшествия Начальника отдела полиции в Чехове задержали за мошенничество Начальника столбовского отдела полиции ОМВД России по подмосковному Чехову заподозрили в мошенничестве.

Политика Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.