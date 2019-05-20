Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в КитайРБК 13:01
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters.
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Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
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История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.
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Экономика
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Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
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Шоу-бизнес
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«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
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Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
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Обновлено в 12:26
Политика
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Обновлено в 14:05
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