Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефтиРБК вчера в 22:36
По данным четырех источников агентства, на совещании в Минэнерго России нефтекомпании и «Транснефть» не смогли найти компромисс по вариантам очистки трубопроводной системы от загрязненного сырья. «Транснефть» предложила схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:48, Вашингтон
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