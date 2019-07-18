Энергетика

Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефтиРБК вчера в 22:36

По данным четырех источников агентства, на совещании в Минэнерго России нефтекомпании и «Транснефть» не смогли найти компромисс по вариантам очистки трубопроводной системы от загрязненного сырья. «Транснефть» предложила схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток.
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