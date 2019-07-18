Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефтиРБК вчера в 22:36
По данным четырех источников агентства, на совещании в Минэнерго России нефтекомпании и «Транснефть» не смогли найти компромисс по вариантам очистки трубопроводной системы от загрязненного сырья. «Транснефть» предложила схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»
Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России.
Обновлено в 03:20
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Рейс Lufthansa во Франкфурт задержан «по соображениям безопасности»
Самолёт немецкой авиакомпании Lufthansa, который должен был вылететь из Белграда во Франфурт, задержан "по соображениям безопасности".
Обновлено в 04:28
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Происшествия
МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
"Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов", - говорится в распространенном в среду телеканалом Al-Mayadeen заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в свое мобильное приложение
Пресс-служба Сбербанка сообщила о масштабном обновлении своего приложения «Сбербанк Онлайн» — с внедрением искусственного интеллекта, который будет подстраиваться под клиента в соответствии с его персональными предпочтениями, передает РБК.
Обновлено в 03:29
Общество
Страсбургский суд огласил решение по делу «Рустави 2»
Адвокат Кибара Халваши рассказал, что ждет "Рустави 2" после Страсбургского суда >> Юристы телеканала и его владельцы пожаловались в ЕСПЧ после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55