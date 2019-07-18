Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефтиРБК вчера в 22:36
По данным четырех источников агентства, на совещании в Минэнерго России нефтекомпании и «Транснефть» не смогли найти компромисс по вариантам очистки трубопроводной системы от загрязненного сырья. «Транснефть» предложила схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток.
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«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.РБКвчера в 22:36
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:02
Политика
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Обновлено вчера в 16:26
Наука
Носорогов хотят отпугивать от мест охоты браконьеров дронами
О необычном проекте пишет издание Proceedings of the Royal Society B. Ученые пытаются спасти от браконьеров южных белых носорогов, живущих в Южной Африке.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
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Технологии
Горэлектротранс представил макет водородного трамвая
Действующий макет на базе трамвая ЛМ-68М представили публике в Трамвайном парке 1. Разработчики водородного трамвая хотят показать перспективность применения на городском электротранспорте энергоустановок на водородных топливных элементах.
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Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Политика
Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ
В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
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Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
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Политика
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Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на смартфоны с Android
Владельцы мобильных устройств начали массово переходить с iPhone на Android-смартфоны.
Обновлено в 07:59
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Обновлено в 06:31
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Госдума в июле примет закон об отмене льгот по НДС на пальмовое масло
Поправки, отменяющие льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для производителей пальмового масла, Госдума рассмотрит до конца весенней сессии, то есть до 26 июля.
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Футбол
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Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Политика
ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии.
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
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