Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭРБК вчера в 17:02

Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 т золота в обмен на наличные средства (евро). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный официальный источник.

Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ

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