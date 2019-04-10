Экономика

Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов ВенесуэлыРБК вчера в 15:13

После ужесточения санкций США, ограничивающих получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA, продажа золотых резервов стала для Венесуэлы фактически единственным источником иностранной валюты, замечают собеседники Reuters.
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СМИ узнало о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы

Известиявчера в 23:54

Власти Венесуэлы продолжают распродавать золотой запас страны

Эхо Москвывчера в 21:04

Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы

РБКвчера в 15:13

Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота

Московский Комсомолецвчера в 18:48

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Коммерсантъвчера в 16:23

Reuters: Венесуэла распродает восемь тонн золота

РЕН ТВвчера в 16:00

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Газета.Ruвчера в 19:49
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Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Петербурге предотвратили кражу скульптуры из Русского музея

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения

Обновлено вчера в 07:57
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»

25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

15 жителей Георгиевска эвакуированы после оползня

Режим повышенной опасности введен в городе Георгиевске Ставропольского края после оползня, эвакуированы 15 местных жителей.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Театры

Серебренников вышел на поклон после спектакля в «Гоголь-центре»

Обновлено в 01:40
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено вчера в 07:34
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Футбол

Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности

Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Наталия Гулькина примерила свадебное платье

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина примерила свадебное платье. Она призналась, что мечтает выйти замуж в пятый раз.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»

Обновлено вчера в 17:18
Футбол

ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств. Официально это произойдет 27 апреля.
Обновлено в 01:27
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Авто

Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Украинские десантники получили подарок от США

Украинцы получили очередную подачку от американцев: сегодня, 9 апреля, в Одессу из США прибыла крупная партия военных внедорожников HMMWV.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
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