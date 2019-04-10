Экономика
Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов ВенесуэлыРБК вчера в 15:13
После ужесточения санкций США, ограничивающих получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA, продажа золотых резервов стала для Венесуэлы фактически единственным источником иностранной валюты, замечают собеседники Reuters.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
15 жителей Георгиевска эвакуированы после оползня
Режим повышенной опасности введен в городе Георгиевске Ставропольского края после оползня, эвакуированы 15 местных жителей.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено вчера в 07:34
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Футбол
Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности
Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Наталия Гулькина примерила свадебное платье
Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина примерила свадебное платье. Она призналась, что мечтает выйти замуж в пятый раз.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств. Официально это произойдет 27 апреля.
Обновлено в 01:27
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Авто
Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля
Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Украинские десантники получили подарок от США
Украинцы получили очередную подачку от американцев: сегодня, 9 апреля, в Одессу из США прибыла крупная партия военных внедорожников HMMWV.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59