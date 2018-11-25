Энергетика
Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти
Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефтиРБКвчера в 19:35
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе вылетел в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться ему на задержки в поставках нефти. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.
РБКвчера в 19:35
с чего всё началось
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъ03:48
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
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Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии
Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн
Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Уолл-стрит может открыться в минусе из-за падения цен на нефть
Фьючерсы на нефть Brent в пятницу снизились более чем на 3 процента на фоне опасений об избытке предложения, несмотря на то, что ОПЕК рассматривает возможное сокращение добычи.
Обновлено 23 ноября в 16:28
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
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Обновлено 23 ноября в 14:02
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 02:01
Энергетика
В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года
В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Энергетика
«Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий
В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.
Обновлено 22 ноября в 06:30
Энергетика
JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5
Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено 23 ноября в 04:50
Энергетика
В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение
Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Энергетика
В Саратовской области открыли 7 новых месторождений газа и нефти
В Саратовской области в этом году открыли 7 месторождений газа и нефти.
Обновлено 22 ноября в 23:12
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено 23 ноября в 05:08
Энергетика
«Газпром» намерен заключить контракт на 42,5 млрд рублей в рамках обустройства Чаянды
ПАО «Газпром» заключило прямой контакт (на условиях закупки у единственного поставщика) на выполнение строительно-монтажных работ на установке предварительной подготовки газа (УППГ) N2 Чаяндинского НГКМ.
Обновлено 23 ноября в 20:23