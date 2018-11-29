Россия готова сократить добычу нефти в 2019 году в рамках соглашения с ОПЕК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Reuters узнал о готовности России сократить добычу нефти в 2019 году

Энергетика Энергетика Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.

Энергетика Энергетика Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.

Энергетика Энергетика «Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% "Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.

Энергетика Энергетика В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.

Энергетика Энергетика В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.

Энергетика Энергетика «Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.

Энергетика Энергетика Petrobras выставила на продажу 37 месторождений Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.

Энергетика Энергетика Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.

Энергетика Энергетика Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.

Энергетика Энергетика Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.