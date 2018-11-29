Энергетика
Россия готова сократить добычу нефти в 2019 году в рамках соглашения с ОПЕК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service09:51
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Перов: новое соглашение ОПЕК+ повысит цены на нефть даже при росте добычи в США
Экономика сегодня11:03
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Энергетика
Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали
Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта
В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Обновлено в 10:09
Энергетика
«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%
"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 12:41
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«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено в 11:14
Энергетика
«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти
Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 10:48
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика
В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона
В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Petrobras выставила на продажу 37 месторождений
Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика
Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка
Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном
Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам
Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Нефть «нащупала дно» в районе $56-60
На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 10:33