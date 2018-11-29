Энергетика

Reuters узнал о готовности России сократить добычу нефти в 2019 году
Rambler News Service
09:51

Россия готова сократить добычу нефти в 2019 году в рамках соглашения с ОПЕК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service09:51

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Reuters: Россия будет сокращать нефтедобычу, но постепенно

Красная весна13:05

Reuters узнал о готовности России сократить добычу нефти в 2019 году

Rambler News Service09:51

Цены на нефть возобновили рост после планов РФ поддержать сокращение добычи

Вести.Финанс09:34

Reuters: российские нефтяники после встречи с Новаком склоняются к идее сокращения добычи

ТАСС08:38

Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно

Ведомости08:12

СМИ: РФ согласна сокращать добычу силами ОПЕК+, обсуждает детали с Саудовской Аравией

ПРАЙМ07:40

РФ склоняется к необходимости сокращать добычу нефти в 19г, но объем все еще обсуждается

Financial One07:10
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Энергетика

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 14:01
Энергетика

Мадуро поднял минимальную зарплату в Венесуэле до 11 долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о повышении размера минимальной зарплаты в стране в 2,5 раза – с 1,8 тысячи до 4,5 тысячи суверенных боливаров.
Обновлено в 20:59
Энергетика

«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%

"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 14:48
Энергетика

«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика

«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС

Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено в 10:48
Энергетика

«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть

«Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год.
Обновлено в 07:36
Энергетика

Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами

Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено в 16:14
Энергетика

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено в 15:13
Энергетика

Япония в конце декабря возобновит импорт нефти из Ирана

Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана в конце 2018 года.
Обновлено в 04:43
Энергетика

Российский рынок на открытии продолжил вчерашний рост

Несмотря на сильную просадку нефтяных цен и продолжающееся обострение политических событий российский рынок воспользовался вчерашним заделом и смог на открытии дня продолжить рост.
Обновлено в 02:14
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено в 05:36
Энергетика

Энергия ВИЭ пойдет на добычу нефти?

Exxon Mobil купит 500 МВт «зеленой» энергии, чтобы обеспечить нефтедобычу в бассейне Permian в ближайшие 12 лет.
Обновлено в 10:12
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