Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и СирииВедомости 06:52
Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили Reuters источники среди оппозиции.Новая газета03:51
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