Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и СирииВедомости 06:52

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили
 Reuters источники среди оппозиции.
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Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам, выступающим против официального Дамаска

Эхо Москвы06:29

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Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

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СМИ сообщили о поставках оружия Турцией врагам Асада и России

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Коммерсантъ00:00

Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

РБКвчера в 21:25
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Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм

Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
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Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Происшествия

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Обновлено в 08:15
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В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

СМИ: британская королевская семья устроит прием Трампу без участия Меган Маркл

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа.
Обновлено в 07:57
Футбол

Определился соперник «Томи» в матчах за выход в РПЛ

Напомним, томская команда за тур до конца первенства ФНЛ обеспечила себе итоговое третье место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 09:08
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Общество

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

Обновлено в 07:04
Авто

Штрафы с камер фотофиксации хотят аннулировать

В России хотят аннулировать штрафы, выписанные камерами фото- и видеофиксацией, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:59
Культура

Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»

Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Обновлено в 07:07
Кино

По сериалу «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» снимут анимационный проект

Продюсер сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Арвин Этан Дэвид в своем твиттере сообщил, что по его мотивам снимут анимационный проект.
Обновлено в 08:06
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Parisien: близ Канн столкнулись две яхты

Обновлено в 06:30
Футбол

Зенит — Енисей 4:1

На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
Обновлено в 08:29
Футбол

«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России

Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
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Мексиканский министр уволилась после скандала в аэропорту

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Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
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Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен.
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Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
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В Екатеринбурге прошел очередной митинг против дорогого метро

Андрей Пирожков организовывает уже третий митинг против дорогого метро.
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