Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и СирииВедомости 06:52

с чего всё началось

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Политика Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Происшествия Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Политика Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Политика СМИ: британская королевская семья устроит прием Трампу без участия Меган Маркл Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Происшествия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Происшествия В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа.

Футбол Определился соперник «Томи» в матчах за выход в РПЛ Напомним, томская команда за тур до конца первенства ФНЛ обеспечила себе итоговое третье место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Здоровье Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.

Авто Штрафы с камер фотофиксации хотят аннулировать В России хотят аннулировать штрафы, выписанные камерами фото- и видеофиксацией, сообщает DEITA.

Кино По сериалу «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» снимут анимационный проект Продюсер сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Арвин Этан Дэвид в своем твиттере сообщил, что по его мотивам снимут анимационный проект.

Футбол Зенит — Енисей 4:1 На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".

Авто Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Религия Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен.

Авто В России в апреле выросли продажи Renault на 5% Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.