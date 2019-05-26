Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и СирииВедомости 06:52

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили
 Reuters источники среди оппозиции.
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Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

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