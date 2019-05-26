Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и СирииВедомости 06:52

с чего всё началось

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

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