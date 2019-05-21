Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефтиГазета.Ru 11:41

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

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