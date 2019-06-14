Экономика

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из СШАРБК 06:30

Решение повысить пошлины на американские товары власти Индии приняли еще в июне 2018 года. Эту меру они предприняли в ответ на повышение тарифов на алюминий. Впоследствии Индия неоднократно откладывала введение повышения на фоне торговых переговоров с США.
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Индия собралась повысить пошлины на товары из США

Взгляд.ру09:39

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финанс07:57

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

Ведомости11:21

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАСС09:38

Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвы08:30

СМИ: Индия хочет повысить пошлины на ввоз 29 товаров из США

Аргументы и Факты11:33

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

РБК06:30
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Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудники МВД России теперь смогут выезжать на отдых в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

В Ростовской области началась выдача паспортов РФ гражданам Донбасса

В Ростовской области жителям Донбасса были выданы первые паспорта РФ, оформленные по упрощённой процедуре.
Обновлено в 11:53
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Примечательно, что и хэтчбеки россияне стали покупать существенно реже, чем 10-12 лет назад.
Обновлено в 10:09
Гаджеты

Huawei: наша замена ОС Android уже тестируется

Процесс запуска собственной ОС может занять несколько месяцев. После чего Huawei планирует зарегистрировать свою операционную систему.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний

Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором

Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
Обновлено в 10:23
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Космос

Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика

РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Политика

Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»

В обновленном перечне отсутствует звезда «Сватов» Федор Добронравов. Напомним, конфликт актера с Украиной начался в 2017 году.
Обновлено в 06:02
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М

Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Общество

Проводившая исследование об оппозиции сотрудница ВШЭ заявила об увольнении из-за давления проректора

Сотрудница НИУ ВШЭ Елена Сироткина, исследовавшая сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявила, что уволилась из института из-за давления проректора Валерии Касамары.
Обновлено в 07:49
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Общество

Ирина Шейк вышла на подиум в сексуальном образе

Смелый образ дополняли перчатки из того же материала, чулки с полоской и лакированные туфли на каблуке Dorateymur.
Обновлено в 10:40
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено в 11:46
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Кьюбу Гудинга-младшего арестовали по обвинению в домогательстве

Голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали в четверг, 13 июня, по обвинению в том, что он приставал к женщине в баре Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
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